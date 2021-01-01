Gary Neville, Jürgen Klopp'un damarına bastı: Yasaklanmalı

Avrupa Süper Ligi kararının ardından "You'll Never Walk Alone" hakkında yorumda bulunan Gary Neville, Jürgen Klopp'un damarına bastı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Gary Neville'ın "You'll Never Walk Alone" hakkında konuşmasının yasaklanması gerektiğini söylüyor.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın aralarında bulunduğu 12 büyük kulüp bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

Gece saatlerinde gelen kararın ardından futbol gündemi gözünü yeni kurulan lige dikti ve eleştiriler de beraberinde geldi.

Sky Sports yorumcusu Gary Neville da Avrupa Süper Ligi'ne katılan İngiliz kulüplerini ağır eleştirdi ancak bir noktada Jürgen Klopp'u kızdırdı.

Garry Neville ne söyledi?

Kararın açıklandığı gece Sky Sports ekranlarından konuşan Gary Neville liman işçilerinin takımı olarak bilinen Liverpool'un aldığı bu kararı beğenmedi.

"40 senedir Manchester United taraftarıyım. Ancak iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum."

"Liverpool, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor ve halkın kulübü öyle mi?"

"Manchester United 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Gücü bu kulüplerden acilen geri almalıyız. Üstelik bu kulüplerden biri de benim kulübüm."

"Bunların tek bir duygusu var, açgözlülük. Bunlar sahtekâr, düzenbaz!"

"Bu kulüplerin sahipleri, Liverpool'un sahibi, Chelsea'nin sahibi, Manchester United'ın ve City'nin sahipleri, futbol için hiçbir şey yapmamış adamlar."

Jürgen Klopp ne söyledi?

Gary Neville'ın eleştirileri Jürgen Klopp'u sinirlendirdi. Sky Sports'a konuşan Jürgen Klopp, "Biz de insanız." diyor.

"Birçok insan Liverpool hakkında konuşuyor. Ortaya çıkanlardan hoşlanmayabilirler ancak bunun için takımı suçlayamayız."

"İnsanlar bize bağırıyorlar. Biraz dikkatli olmalısınız. Biz de insanız. Duygusal bir durum."

"Gary Neville, "You'll Never Walk Alone" hakkında konuşuyor. Bu yasaklanmalı. Marşımızı söylemeye hakkımız var, bu bizim marşımız, onun değil."

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi'nde İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü var.

Kurucu 12 takım İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) de başkanı oldu.

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