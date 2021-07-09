Galatasaray Valentin Rosier transferi için masada

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in takımında gündeme gelen son isim geçen sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Valentin Rosier oldu.

PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden Record, sarı-kırmızılı takımın Valentin Rosier için Sporting Lizbon'un kapısını çaldığını öne sürdü.

Habere göre Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro önerdiği Portekizli yıldız siyah-beyazlı takımda oynamaya sıcak baksa da Galatasaray'ın 5 milyon euro'luk teklifi, her ne kadar Beşiktaş'ın teklifinin üstünde olsa da Sporting Lizbon'un beklentilerini karşılamadı. Rosier'in gelecek hafta Sporting Lizbon ile çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kadroda düşünülmüyor

Teknik direktör Ruben Amorim tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki sağ bekle Rusya'dan birkaç takımın ilgilendiği öğrenilirken, Rosier'in yeni sezonda Sporting Lizbon'da olmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir rol oynayan Rosier forma giydiği 33 karşılaşmaya bir gol ve altı asist sığdırmıştı.

Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonunda sayısal anlamda da önemli bir eksiklik yaşayan Galatasaray'ın kadrosunda gözüyle ilgili bir sağlık problemi yaşayan Omar Elabdellaoui dışındaki tek sağ bek DeAndre Yedlin. Galatasaray'ın adı kısa bir süre önce Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile de anılmıştı.

Daha fazla okuma