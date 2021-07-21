Galatasaray'a yakışmıyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV Eindhoven karşısında sergilenen oyunu eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde tur umutlarını zora sokarken, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de sahaya yansıtılan oyunu eleştiren isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın 90 dakika boyunca sergilediği oyunu şoke edici olarak nitelendiren Hollandalı futbol efsanesi, Fatih Terim'in sahaya sürdüğü oyuncuların sergilediği futbolun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi.

Sneijder, 4.5 sezon formasını giydiği Galatasaray'da yaklaşık bir yıl boyunca Fatih Terim ile de çalışmıştı.

Galatasaray ile iki kez gruptan çıkmıştı

Galatasaray teknik heyetinde görev yapan Selçuk İnan ile eski takım arkadaşı olan Sneijder, Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda Juventus'a attığı golle Galatasaray'ın grubu İtalyan devinin önünde tamamlamasını sağlamıştı.

Sneijder, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıktığı tek sezon olan 2012-2013 sezonunda da takımda yer almış ve takımının çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Galatasaray'a transferi öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın en önemli isimlerinden biri olan Sneijder, 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan Hollanda'nın da yıldızları arasındaydı.

134 kez giydiği Hollanda Milli Takımı ile 31 gol atan Sneijder, futbol hayatını Bülent Uygun ile birlikte çalıştığı Katar takımı Al-Gharafa'da noktalamıştı.

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