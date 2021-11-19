Galatasaray ve Fenerbahçe'ye son 10 yıldaki karşılaşmalarının ardından 4 milyon lira ceza kesildi

Türkiye'nin en büyük maçı olarak kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde doğal olarak gerilim de tırmanıyor.

Zaman zaman saha içinde futbolcular arasında, zaman zaman da tribünlerde yaşanan gerginliklerin faturaları da bir hayli kabarık oluyor.

İki kulüp de geçmiş maçlarda ciddi anlamda cezalara maruz kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar ceza ödedi?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 milyon 530 bin 750, Galatasaray'a ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verildi.

İki kulüp, toplamda 4 milyon 290 bin 25 lira para cezası ödedi.

Cezalar sadece maddi olarak kalmadı. Bu süreçte taraftarlar da takımlarından mahrum kalmak zorunda kaldı. Son 10 yılda Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Bireysel cezalarda durum ne?

Derbilerde geride kalan 10 sezonda oyuncular ve teknik direktörler de cezalardan nasibini aldı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Dev derbi, 21 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da NEF Stadı'nda oynanacak.

Kritik maç öncesinde Galatasaray ligde 21 puanla dördüncü, Fenerbahçe ise 20 puanla yedinci sırada yer alıyor.

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