Liverpool menajeri Jürgen Klopp: Steven Gerrard için Aston Villa maçlarını daha yakından izleyeceğim

Jürgen Klopp, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Premier Lig'e dönüşüne değinerek, "Aston Villa maçlarını biraz daha yakından izleyeceğini" belirtti.

Gerrard, Aston Villa'da çalışmak için geçen hafta üç buçuk yıl boyunca görev yaptığı Glasgow Rangers'tan ayrılmıştı.

Rangers'i, on yıl içinde ilk lig şampiyonluğuna ulaştıran 41 yaşındaki menajer, 11 maçın ardından Premier Lig'de 16. sırada yer alan Villa ile anlaştı. Liverpool menajeri Klopp ise onun "harika biri" olduğuna inanıyor ve Aston Villa'ya uygun olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

Klopp, Gerrard'ın 2015'te oyuncu olarak takımdan ayrılmasından kısa bir süre sonra Liverpool menajeri olarak işe başladı. Liverpool efsanesi Gerrard, kulüp akademisinde hocalık çalışmalarını yaptığı sırada Alman menajer Klopp ve ekibiyle yakından çalıştı.

İki menajer bugün hala iletişim halinde ve Klopp, 11 Aralık'taki Liverpool - Aston Villa mücadelesinde yeniden Gerrard ile bir araya geleceği için mutlu.

Liverpool'un resmi internet sitesine Gerrard'ın Aston Villa'ya gelişinden bahseden Klopp, “Dürüst olmak gerekirse, onun adına gerçekten mutluyum.

"Rangers'taki işini sevdiğini biliyordum ama burada çalışması daha iyi. Muhtemelen, Premier Lig'den teklif alan her menajer bunu kabul eder.

"Aston Villa büyüklüğünde bir kulüple çalıştığınızda, gerçekten kendinizi çok iyi hissedersiniz. Onun, orada mutlu olduğunu hissedebiliyorum. Bu onun ve kulüp için harika bir fırsat.

"Birkaç hafta sonra yüz yüze geleceğiz. Onunla mesajlaştık ve bu gerçekten güzeldi. Gerrard'ı, buraya sabırsızlıkla bekliyorum.

"Bundan sonra Gerrard için Aston Villa maçlarını biraz daha yakından izleyeceğim, ancak onlarla karşılaştığımızda tabii ki durum farklı olacak. Bu konuyu, eminim ki Gerrard da böyle düşünüyordur. Maç boyunca, tüm duyguları bir kenara bırakmakmanız gerekiyor" dedi.

Gerrard, Klopp'un yerini mi alacak?

Gerrard'ın, Anfield'a menajer olarak dönmek için Aston Villa'yı basamak olarak kullandığı öne sürülüyor.

Ancak İngiliz eski milli futbolcu, Villa Park'taki ilk basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, bu fikri tamamen reddetti ve şunları söyledi: "Çok adaletsiz. Villa'yı bir basamak olarak gördüğümü asla duymayacaksınız. Burada olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Villa'nın menajeriyim ve bu işte başarılı olmak için elimden geleni yapacağım.

"Futbolda, hayallere ve hedeflere sahip olmanın yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum, ancak şu anda Liverpool'un birinci sınıf bir teknik direktörü var. Klopp ve Liverpool, ömür boyu bir anlaşma imzalarsa onlar için çok mutlu olurum."

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