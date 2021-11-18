Lille'de forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın devre arasında son Ligue 1 şampiyonundan ayrılabileceği ve 2012-16 yılları arasında formasını terlettiği Galatasaray'a dönebileceği söyleniyordu.

Ancak millî oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, böyle bir transferin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yılmaz, sarı-kırmızılı formayı tekrar giymeyecek

Haber Global'e konuşan Ergezen: "Öyle bir transferin konusu bile geçmedi." diyerek Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a döneceği iddialarını reddetti.

2012'den 2016 Ocak'a kadar parçalı formayı terleten Yılmaz, tüm kulvarlarda 141 maça çıkarken 82 kez de gol sevinci yaşamıştı.

Burak Yılmaz'ın Lille karnesi

Geçtiğimiz sezon PSG'yi geride bırakarak Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Lille kadrosunun önemli bir parçası olan Yılmaz, bu zorlu lig serüveninde 16 gol kaydetmişti.

36 yaşındaki golcü, 2021-22 sezonunda ise şu ana dek 15 maçta süre aldı ve üç gol dört asistlik bir performansa imza attı.

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