Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden 12 milyon euro kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray, sadece sportif başarı kazanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, aynı zamanda aldığı galibiyetlerle ve tur atlayarak kasasına ciddi miktarda para koymayı başardı.

Lazio ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna kalan Galatasaray, grup maçlarının sonlanmasının ardından toplamda 12 milyon euro kazandı.

Galatasaray, 12 milyon euro'yu nasıl kazandı?

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele ettiği için 3.63 milyon euro ayak bastı parası elde etti.

Gruptaki üç galibiyetin karşılığında 1.9 milyon euro daha kazanan Galatasaray, üç beraberlik için ise 630 bin euro'yu kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı kulü; grubu lider bitirdiği için 1.1 milyon euro, son 16 turuna katıldığı için 1.2 milyon euro, ayrıca katsayı payı olarak da 3.03 milyon euro gelir elde etti.

Turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Galatasaray bu etapta ve play-off turunda ise yaklaşık 500 bin euro kazandı. Böylelikle gelirlerin toplamı, yayın gelirleri haricinde 12 milyon euro'yu buldu.

Galatasaray en fazla ne kadar gelir elde edebilir?

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği takdirde 1.5 milyon euro daha elde edecek. Yarı finale ulaşırsa bunun yanına 2.4 milyon euro daha eklenecek.

Galatasaray, finale ulaşıp kupayı kazanması halinde 8.5 milyon euro, finalde kaybetmesi halinde ise 4.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.

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