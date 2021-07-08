Galatasaray, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i transfer edebilir

Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'in eski takımının kapısını çalabilir.

Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılan oyuncuların eksikliğini gidermek için yürütülen transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim EURO 2020'de de boy gösteren Ricardo Rodriguez oldu. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın İsviçreli oyuncuyu araştırdığını belirtti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 2019-2020 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli takımın limit problemi nedeniyle kadrosuna katamadığı oyuncunun EURO 2020'deki performansından etkilenen Galatasaray yetkilileri, kısa bir süre içerisinde Milan'a oyuncunun şartlarını soracak.

Milan yine kiralayabilir

2017 yazında Bundesliga takımlarından Wolfsburg'dan Milan'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Fatih Terim'in eski takımında beklentileri karşılayamamıştı. 2019-2020 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Rodriguez, geçtiğimiz sezonda ise Serie A takımlarından Torino'da oynamıştı.

Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın adı daha önce Real Betis'ten Alex Moreno ve bonservisi elinde olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile de anılmıştı. Galatasaray yönetiminin kısa bir süre içerisinde teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek transferine nokta koyması bekleniyor.

Daha fazla okuma