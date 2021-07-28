Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan PSV oyuncusu, transfer görüşmesinde görüntülendi

PSV’nin Galatasaray maçı için İstanbul’a getirmediği Mohamed Ihattaren, transfer için Fransa’ya seyahat etti.

PSV forması giyen Mohamed Ihattaren’in geçirdiği hastalık nedeniyle antrenmanlara katılamadığı ve Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kafilesinde yer almayacağı açıklanmıştı.

Ancak 19 yaşındaki Hollandalı, menajeri Mino Raiola ile birlikte Fransa’da görüntülendi. İkili burada Nice kulübüyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Geçen hafta basına konuşan Raiola, Ihattaren’in iyi bir teklif gelmesi halinde bu yaz takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

PSV teknik direktörü Roger Schmidt, Ihattaren’i ilk 11’de ilk opsiyon olarak düşünmüyor. Bu da oyuncunun transfer olma ihtimalini kuvvetlendiren bir faktör.

Ihattaren’in Fransa’da çekilen karesinde yine Raiola’nin menajerliğini yaptığı, AZ Alkmaar oyuncusu Myron Boadu da yer aldı.

Nice'e Hollandalı akını

Transferin olumlu sonuçlanması halinde Ihattaren, bu yaz Nice kadrosuna katılan dördüncü Hollandalı olacak.

Fransız kulübü daha önce PSV’den Pablo Rosario ve AZ Alkmaar’dan Calvin Stengs’i bonservisiyle, Roma’dan Justin Kluivert’ı ise kiralık olarak transfer etmişti. Bu üç oyuncunun ortak noktası ise, hepsinin menajerliğini tıpkı Ihattaren gibi Raiola’nın yapması.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hollanda basınında çıkan haberlerde; PSV’nin bu seyahatten haberdar olduğu yazıldı. Oyuncunun Galatasaray maçında forma giyemeyecek kadar hasta olmasına karşın Fransa’ya uçabildiği belirtildi.

Henüz iki kulüp arasında Ihattaren’in transferi için resmi bir görüşme gerçekleşmedi. Nice’in kısa süre içinde teklifini PSV’ye iletmesi bekleniyor.

Hollanda'nın ümit vaadeden gençlerinden

PSV altyapısından yetişen Ihattaren, 2019'da A takıma yükseldi. İki sezonda PSV formasıyla 74 maçta 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

Üç yıl üst üste Goal'ün NXGN listesinde kendine yer bulan genç yetenek, 2019'da 45, 2020'de sekiz, 2021'de ise dokuz numaralı basamakta yer aldı.

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