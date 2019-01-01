ÖZEL | PSV'nin genç dahisi: Mohamed Ihattaren

Bu sezon Mark van Bommel'in ekibinde düzenli olarak yer almaya başlayan 17 yaşındaki futbolcu Mohamed Ihattaren, çıtayı oldukça yükseğe koydu.

"Bu sene benim senem Bunu bir yere not edin."

Temmuz ayında Goal ve Voetbalzone'a konuşan 17 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Mohamed Ihattaren, kendinden oldukça emindi.

'deki profesyonel futbol kariyerine 16 yıl 6 aylıkken başlangıç yapan Ihattaren, teknik direktör Mark van Bommel'in kadrosunda düzenli olarak kendisine yer bulmaya başladı. 2019-20 sezonunda şu güne kadar ortaya koyduğu performansla da bunu sonuna kadar hak ettiğini gösterdi.

Şimdiye kadar oynadığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yapması, takımdaki etkisinin yalnızca görünen yüzü. Hollandalı taraftarlar da geleceğin oyun kurucusunu bulduklarını düşünüyor.

Utrecht şehrinde büyüyen Ihattaren, PSV gözlemcileri tarafından keşfedildikten sonra Eindhoven'a taşındı. Genç oyuncu, Goal'e verdiği röportajda o günleri şöyle hatırlıyor: "Başka hiçbir şey yapmak istemedim. Sadece futbol oynamak istedim. Kardeşim, bir PSV oyuncu gözlemcisinin benim de oynadığım bir turnuvaya katıldığını ve beni takıma davet edeceğini söyledi. Kapımız çalındığında ne olacağını çok iyi biliyordum. Pazar günü bir yetenek günü organize ettiler. Neler yapabileceğinizi gösterme şansınız olan bir organizasyondu. Ben de 2-3 kere katıldım, sonra kalmamı istediler."

asıllı olan ve hala oranın milli takımında oynama şansı bulunan Ihattaren, babası kanser tedavisi gördüğü için bu kararı ertelemişti. Ihattaren, altyapının ardından kendi yaş grubunun üzerindeki takımlarda forma giydi.

PSV ve formalarını giyen ve şu anda PSV’nin U19 takımını çalıştıran eski golcü Ruud van Nistelrooy, Ihattaren’in geldiği noktadan şu şekilde bahsediyor:

“Bize U17 takımından gelmişti ama herkesten daha küçüktü. Şartlara alışabilmesi ve kendini geliştirmesi için bir sezona daha ihtiyacı olacağını düşünmüştüm; ama tam bir roket hızıyla geliştirdi kendini. Geçtiğimiz sezonun devre arasında A takıma yükseldi ve herkesin aklını başından aldı. 16 yaşındaki bir çocuk için bu hiç de normal değil! Ona, ’Seni geliştirmek istiyorum, böylece A takıma çıkacaksın. Sonrasında seni burada bir daha görmek istemiyorum!’ demiştim. Olması gerektiğini düşündüğüm yol buydu çünkü A takıma çıkıp da geri dönen futbolcular çok zorlanıyor. Öyle bir hızda kendini geliştirdi ki A takıma gitti ve onu bir daha burada görmedik.”

Teknik direktör Mark van Bommel, Ihattaren’i ilk olarak eğitim kampında seyretmişti. Daha önce U19’da birlikte çalıştığı oyuncunun yetenekleri onu da mest etmişti. Van Bommel, genç öğrencisinin yeteneklerini şöyle açıklıyor: “Yaşına göre olağanüstü bir top kalitesine sahip. Bizimle birlikte olması iyi bir şey çünkü gerçekten çok iyi gelişiyor. Daha 17 yaşında ama akademide olduğundan daha fazla şey öğreniyor. Zaten akademinin de en iyisi oydu. 16, 17 ya da 19 yaşında olmanızın bir önemi yok, eğer iyiyseniz A takımla birlikte çalışırsınız.”

A takım ile ilk resmi maçına 26 Ocak 2019’da Groningen’e karşı oyuna son dakika girerek çıkan Ihattaren, o günden beri ardına bakmadan emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 15 lig maçına çıktı ve bunların 4’ünde ilk 11’deydi; gol atmamış veya asist yapmamış olsa da potansiyeli gözler önündeydi. Bu yüzden Goal’ün her yıl hazırladığı NxGn dünyanın en iyi 50 genç oyuncusu listesinde de yer almıştı.

Bu yükselişin ardından Avrupa’nın büyük kulüpleri ile anılması da kaçınılmazdı. ve gündemdeyken PSV daha hızlı davrandı ve mart ayında oyuncuyu 2022’ye kadar takımda tutacak yeni bir sözleşme imzaladılar.

“Her zaman belli bir planım oldu ve şu anda da o plana göre hareket ediyorum. İlk tercihim her zaman PSV’de kalmak olmuştu; yapılacak en mantıklı şey buydu. Bana göre para dünyanın en önemli şeyi değildir. Daha çok gencim ve öğreneceğim çok fazla şey var. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Kariyerimdeki bir sonraki adımı düşünmeye başlamadan önce çok daha fazlasını başarmam gerekiyor. En kısa zamanda PSV’nin yıldız oyuncusu olmak istiyorum. Kulübün önemli bir parçası olmak, taraftarları mutlu etmek ve birden fazla şampiyonluk görmek istiyorum. En sonunda da büyük bir kulübe transfer olmak istiyorum. Şu anda PSV’de mutluyum ve gitmek için acelem yok.”

Takımın yıldızı olma konusunda hiç vakit kaybetmeyen Ihattaren, ilk golünü 18 Ağustos’da Heracles’e karşı atmıştı. Peşi sıra henüz ay sonu gelmeden PSV’nin elemelerinde Apollon Limassol ile oynadığı iki maçta da gol kaydetmişti.

Eylül ayına gelindiğinde ise Ihattaren, PSV’nin ’u 3-2 mağlup ettiği maçta bir Avrupa Ligi karşılaşmasında 2 asist yapan en genç oyuncu ünvanını aldı.

Çocukken Ronaldinho’yu kendine idol olarak gördüğünü söyleyen Ihattaren’in oyun kurma özellikleri biraz daha farklı. Sahada yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyen oyuncu ile ilgili hocası Van Bommel şöyle diyor: “Zor bir durumda doğru kararı verebilecek özelliğe sahip. Ve bu hiç normal değil, o daha 17 yaşında. Kendinden büyük adamlarda beraber oynuyor ve akademide yaptığı şeylerin aynısını yapabiliyor. Bunu yapabiliyorsanız iyi bir futbolcusunuzdur.”

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Oyununun daha zayıf yönlerini de geliştirmek istediğini Ihattaren şu şekilde ifade ediyor: “Oyunumun savunma bölümünde daha verimli ve tutarlı olmam gerek. Bir kere savunmaya gelip sonrasında kenarda duramam. Sürekli olarak yüksek seviyede oynamalıyım.”

Sözlerine son verirken Ihattaren, henüz 18 yaşına gelmemiş olmasına rağmen potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun farkında:

“Kendimden bahsetmekten hoşlanmadığımı itiraf etmeliyim; ama özel bir şeye sahip olduğunu düşünüyorum.”