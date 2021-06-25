Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona çok yakın

Yerli rotasyonunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo'da oynayan milli oyuncuyu kadroya katmak üzere.

Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fatih Terim ile yola devam etme kararı alan Galatasaray transferde atağa kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı sınırı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmeye çalışan sarı-kırmızılı takımın milli oyuncu Kaan Ayhan ile büyük oranda anlaştığı belirtildi.

Bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını da yapan Ahmet Akcan'ın GS TV'de katıldığı programda aktardığı bilgiye göre bu transferde mutlu sona oldukça yakın olan Galatasaray, büyük bir sürpriz olmaması halinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katacak. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu böylece Galatasaray'ın bu sezonki üçüncü transferi olacak.

Sassuolo'da fazla süre alamadı

Daha önce bonservisleri elinde bulunan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Galatasaray böylece yerli kadrosunu da bir hayli güçlendirmiş olacak. Fatih Terim, milli takımda birlikte çalıştığı Kaan'ı geçtiğimiz sezon da istemiş ancak oyuncu 2.5 milyon karşılığında Düsseldorf'tan Serie A ekibi Sassuolo'ya geçmişti.

Sassuolo'da kariyerini Shakhtar Donetsk'te devam etmeyi tercih eden Roberto De Zerbi'nin 19 lig maçında şans verdiği Kaan sadece yedi kez ilk 11'de forma giyebilmişti. Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de görev yapan deneyimli oyuncu, EURO 2020'de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından defansif orta saha olarak da kullanılmıştı.

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