Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Nicolo Zaniolo, Juventus'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Yaz transfer döneminde adı Juventus ile anılan Nicolo Zaniolo, sessizliğini bozdu. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon AS Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcu, yeniden İtalya Serie A'ya dönebileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Ne söylendi?

Galatasaray'da mutlu olduğunu vurgulayan orta saha ve kanat oyuncusu, Juve'ye şu sözlerle açık kapı bıraktı:

"Galatasaray'da kendimi harika hissediyorum. Taraftarı olduğum Juventus'ta oynamayı isterim ama bunun iki taraf için de iyi olması lazım. Eğer olmazsa, kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım.

"Juventus benim her zaman hayalimdi. Juventus, Juventus'tur. Şampiyonlar Ligi'nde olsun ya da olmasın. Çocukluğumdan beri Pogba ve Juve hayranıyım.

"Galatasaray'da mutluyum ancak benim ve kulübüm için avantajlı bir fırsat olursa ayrılabilirim."

Zaniolo, Kean ile alakalı ne dedi?

Adı Galatasaray'la anılan Moise Kean hakkında da açıklamalarda bulunan İtalya futbolcu, "Moise Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü, çoğu zaman hakkı verilmeyen bir forvet. Galatasaray'da ya da Juventus'ta onunla oynamak isterim" dedi.

Galatasaray'ın, Juventus'un Zaniolo için yaptığı 20 milyon + McKennie ya da Kean teklifini reddettiği iddia edilmişti.

Gelen raporlara göre Aslan, 35 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyecek.