Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Şampiyonlar Ligi'nde istediği skorları elde edemeyen ve Avrupa'daki macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Katalan devi Barcelona oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki genel merkezinde çekilen kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri netleşti. Galatasaray seri başı olarak katıldığı kurada oldukça Barcelona ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona-Galatasaray

Rangers-Kızılyıldız

Braga-Monaco

Porto-Lyon

Atalanta-Leverkusen

Sevilla-West Ham

Leipzig-Spartak Moskova

Frankfurt-Betis

İlk maç deplasmanda

Sarı-kırmızılı takım eşleşmedeki ilk maçını 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta NEF Stadyumu'nda olacak.

Sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV eşleşmesi ile başlayan Galatasaray Hollanda ekibine elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda üç galibiyet ve üç beraberlik elde ederek grubunu ilk sırada tamamlamıştı.

Aynı yollardan geçtiler

Tıpkı Galatasaray gibi sezon ortasında teknik direktörlük değişikliğine giden Barcelona ise Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından görevi efsane futbolcusu Xavi'ye teslim etmişti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev eşleşen Barcelona grubunu yedi puanla tamamlayınca Bayern Münih ve Benfica'nın ardından üçüncü sırayı alarak Devler Ligi'ne veda etmişti.

Torrent için özel bir maç

Galatasaray'ın çeyrek final için karşı karşıya geleceği Barcelona, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in kariyerinde büyük bir yer tutuyor. Üst düzey futbola Katalan ekibinde Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak adım atan Torrent, 2017-2012 yılları arasında bu takımda görev yapmış ve Guardiola ile birlikte ayrılmıştı.

Barcelona çıkışta

Xavi'nin göreve gelmesinin ardından son dönemde dikkat çeken bir grafik çizen Barcelona, play off turunda Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'yi eledi. İç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 4-2 mağlup eden Barcelona, ara transfer döneminde kadrosunu Pierre Aubameyang, Adama Traore ve Ferran Torres ile güçlendirdi.

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