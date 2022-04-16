Süper Lig'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'ü çalıştıran ve kariyerini Japonya Ligi'nde yer alan Sanfrecce Hiroshima takımında sürdüren Alman teknik direktör Michael Skibbe, takımının başında çıktığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Skibbe'nin takımı 18 takımın yer aldığı J1 Lig'de sekiz hafta sonunda 12 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

Skibbe'nin Japon ekibindeki yardımcılığını yapan isim ise bir Türk futbol adamı. Hiroshima'da Türk yardımcı antrenör Serhat Umar ile çalışan Skibbe, Umar ile daha önce Eskişehirspor'da görev yaptığı dönemde de birlikte çalışmıştı.

İkilinin Eskişehirspor'daki birlikteliği Japonya'ya da taşınırken, başarılı sonuçlar da arka arkaya geldi.

Galatasaray'dan sonra düşüşe geçti

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Yunanistan Milli Takımı, Hertha Berlin, Grasshoppers, Al-Ain gibi takımlarda görev yapan Skibbe daha önce Almanya Milli Takımı'nda U18 ve U20 Milli Takımlarını'nı da çalıştırmasının yanı sıra yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

Dortmund ve Leverkusen'i de çalıştıran Skibbe, bir dönem Almanya'nın en iyi genç antrenörlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen 56 yaşındaki teknik direktör Japonya'da kariyerini yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yaparken, oynattığı göze hoş gelen futbolla Japon taraftarların sevgisini de kısa bir süre içerisinde kazandı.

Hiroshima ligde geride bıraktığımız sezonu 11. sırada tamamlamıştı.

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