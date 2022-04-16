İtalyan eski golcü Antonio Cassano, Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamadığını söylüyor ve Madrid patronu Carlo Ancelotti'nin şanslı bir dönem geçirdiğinin altını çiziyor.

Real Madrid, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek ve şu ana kadar turları geçmek için PSG ve Chelsea'yi mağlup etti.

Bu başarı, Ancelotti'yi dört farklı yılda Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan tek teknik direktör yaptı, ancak Cassano ikna olmuyor.

Ne söylendi?

Real'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki eleme maçı şu ana kadar aksiyon doluydu ve dört maçta 14 gol attı.

Karim Benzema'nın 18 dakikada yaptığı hat-trick'i sayesinde PSG'ye karşı tur atlamak için 2-0'dan geri döndüler ve harika bir galibiyete ulaştılar.

Benzema, Santiago Bernabeu'da toplamda 5-4'lük bir galibiyetin mimarlarından birisiydi ve Chelsea’ye karşı da aynı tarifeyi uyguladı.

Ancak bu, şanslarının eninde sonunda tükeneceğine inanan Cassano'yu etkilemek için yeterli değil.

İtalyan eski golcü Cassano, Twitch’te Bobo TV'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

”Real Madrid, Chelsea ve PSG'ye karşı kötü oynadı, Ancelotti o maçlarda gerçekten çok şanslıydı.

“Ancak, Madrid’in Şampiyonlar Ligi serüveni er ya da geç sona erecek.”

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemenin yanı sıra, 35. La Liga şampiyonluğuna da gidiyor.

İspanyol devi, ligin bitmesine 7 maç varken 12 puan farkla ligin zirvesinde bulunuyor.

"Real Madrid, La Liga’da da iyi oynamıyor"

Cassano bu başarıdan da etkilenmedi ve geçen yaz Everton'dan İspanyol devine ikinci kez dönüş yapan Ancelotti'yi tekrar hedef aldı.

“Real Madrid, La Liga’da da iyi oynamıyor. Barcelona kötü bir başlangıç ​​yaptı, ama şimdi farklı bir hikaye yazmaya başladılar.

“Ancelotti oyuncuları iyi hissettiriyor, ama onunla çalışırken gelişme kaydeden hiçbir futbolcu hatırlamıyorum.

"Sonuç olarak o, şanslı ve oyuncuları geliştiremiyor.”

İtalyan teknik adamla ilgili, Cassano’nun bu açıklamalarına benzer birçok görüş var.

Bu sezon özelinde, yapılan birçok açıklamada Karim Benzema’ya dikkat çekiliyor ve Ancelotti’nin şanslı olduğu söyleniyor.

Ancak, ne olursa olsun şu ana kadar ortada büyük bir başarı varken İtalyan hocanın da hakkını vermek gerekiyor.

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