Galatasaray ile Fenerbahçe'den ortak mağaza

Süper Lig'in iki ezeli rakibi, ebedi dostlukta bir adım atıyor ve Avrupa’da ortak mağaza açıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabeti dostluğa çevirerek yeni bir anlaşmaya imza atıyor.

İki kulüp geçtiğimiz günlerde amatör branşlarda sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almıştı.

Aslan ve Kanarya bir kez daha yan yana geldi ve lisanslı ürünler konusunda da anlaştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe ne yaptı?

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da ortak mağaza açacaklar. İlk mağazanın Londra'da açılma fikri ön planda.

Taraflar arasında masaya yatırılıp ekonomik yönleri ele alınan projenin mali yönden iki kulübe büyük getiri sağlaması planlanıyor.

Ancak bu işbirliği, Türkiye’deki Galatasaray Store veya Fenerium mağazalarında geçerli olmayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin borcu ne kadar?

İki kulüp de daha fazla gelir sağlayabilmek amacıyla son dönemde farklı projelere imza atıyor.

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

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