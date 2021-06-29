Galatasaray Gedson Fernandes transferinde son aşamaya geldi
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Tecrübeli teknik direktörün Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'i yeniden kadroda görmek istediği belirtilirken, Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre iki takımın yaptığı görüşmeler devam ediyor.
Benfica'nın yeni sezon hazırlıkları için sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda bir kez daha Galatasaray forması giymesi beklenirken, iki takım arasındaki görüşmelerde satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. Habere göre bu konunun çözüme kavuşmasıyla birlikte genç oyuncu İstanbul'a gelecek.
Pazarlık sürüyor
Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak için Benfica'ya 2 milyon euro ödeyeceği Gedson'un kontratına 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtilirken, Benfica ise bu ücretin çok daha yüksek olması konusunda ısrar ediyor. İki takımın bu konuda anlaşamaması halinde, transferin satın alma opsiyonu olmadan sonuçlanması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasına transfer olduğu Galatasaray'da sezonun son bölümüne doğru form tutan Gedson Fernandes, oynadığı 17 lig maçında üç asist yapmıştı. Adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan genç oyuncu altyapısından yetiştiği Benfica'da parladıktan sonra Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'a transfer olmuş ancak istediği kadar forma şansı bulamamıştı.