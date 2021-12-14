Galatasaray Fernando Muslera'yı sakatlığı nedeniyle sekiz hafta oynatamayacak

Sivasspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'a bu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği açıklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından tedavisine zaman kaybetmeden başlanan Muslera, sahalardan 6-8 hafta uzak kalacak.

Muslera'nın bu süreçte takımının ligde ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başakşehir, Adana Demir, Antalyaspor, Denizlispor, Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor.

Kale İsmail Çipe'ye emanet

Galatasaray'a transfer olduğu 2011 yazından bu yana beş Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdırmayı başaran Muslera, dört kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

Ülkesi Uruguay ile 2011'de Copa America'yı da kazanan Muslera'nın takımıyla 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesini koruyacak olan İsmail Çipe geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçirmişti.

26 yaşındaki kaleci Kayserispor formasıyla beş Süper Lig karşılaşmasına çıkarken, bu karşılaşmalarda kalesinde yedi gol görmüştü. Galatasaray sezon başında ikinci kalecisi Okan Kocuk'u ligin yeni takımlarından Giresunspor'a kiralamıştı.

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