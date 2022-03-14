Aubameyang, Barcelona'da attığı golle Ronaldo & Ibrahimovic'in arasına adını yazdırdı
Pierre-Emerick Aubameyang, Pazar günü Osasuna karşısında Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ve Johan Cruyff gibi isimlerin yer aldığı özel bir kulübe dahil oldu.
La Liga'nın 28. haftasında Barça, Osasuna'yı ağırlarken mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Katalan devinin ilk yarıdaki üçüncü golü Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi ve 32 yaşındaki oyuncu özel bir listeye adını yazdırdı.
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Aubameyang ne başardı?
Barcelona'ya Ocak ayında katılan eski Arsenal yıldızı, Osasuna karşısında kaydettiği gol ile kulüp için çıktığı ilk altı lig maçında beş gole imza atmış oldu.
Barcelona formasıyla harika bir başlangıç yapan Aubameyang, ilk altı maçında kaydettiği beş gol ile kulüp efsanelerinin elde ettiği başarıyı yakaladı.
Barcelona'da bu istatistiği daha önce, Ibrahimovic, Ronaldo, Cruyff, Romario, Ronald Koeman, Hans Krankl ve Sandor Kocsis gibi isimler yakaladı. Aubameyang bu sayıya ulaşan sekizinci oyuncu oldu.
Barcelona'nın diğer gollerini kim attı?
Barcelona, Osasuna karşısında gol perdesini 14. dakikada Ferran Torres ile açtı. Torres, 21. dakikada da sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.
Görevi 6 dakika sonra Torres'ten devralan Aubameyang, Barça'nın ilk yarıdaki üçüncü golünü attı.
Osasuna'dan gol sesi gelmezken 75. dakikada topu ağlara gönderen Riqui Puig, Katalan devinin dördüncü golünü kaydetti ve skoru belirledi.