Galatasaray, Beşiktaş derbisinde seyirci rekoru kırabilir

Galatasaray için bu akşamki Beşiktaş derbisi elbette bir 'ölüm-kalım' maçı değil, fakat derbiler her zaman derbidir.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da bunun farkında ve üzerine düşeni yapacaklar.

Nitekim, dev maçta Galatasaray taraftarlarının bu sezonki seyirci sayısında rekor kırması bekleniyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi için kaç bilet satıldı?

Milliyet'in haberine göre, bu akşam saat 20.00'de başlayacak maç öncesi 50 binden fazla bilet satıldı.

Galatasaray, bu sezonki en kalabalık maçını UEFA Avrupa Ligi maçında Marsilya'ya karşı oynamıştı. Söz konusu mücadeleyi 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etmişti.

Ligde ise en kalabalık sayıya Çaykur Rizespor maçına, 38 bin kişi ile ulaşıldı.

Beşiktaş derbisinde 50 binin üzerinde taraftarın stadyumda olması ve bu sezonun rekorunun kırılması öngörülüyor.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Bu akşam Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, hafta içi bir başka büyük maç oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.

Galatasaray daha sonra tekrardan lige dönecek ve 20 Mart'ta Gaziantep FK'ye konuk olacak.

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