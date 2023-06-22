Erden Timur, Mauro Icardi transferinde son durumla alakalı güncelleme verdi.

Galatasaray'da tüm taraftarlar Mauro Icardi'den iyi bir haber beklerken, sarı-kırmızılı kulübün başkanvekili Erden Timur, bu işin zor olduğunu açıkladı.

Icardi konusuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Çabamızın tarifini anlatamam. Mauro, Türk futbolu ve Galatasaray adına bir değer. Tabii ki bir de Suudi Arabistan realitesi var. Bu realiteyi düşündüğümüzde Icardi'yi yeniden kadroya katmamız çok yüksek bir ihtimal değil.

"Kimseye boş umut vermemek lazım. Bir önceki sene de Mauro konusu %1 ihtimalle başlamıştı. O yüzden neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istiyor olması büyük bir avantaj."

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Aslında oyuncu satmak istemiyoruz. Oturmuş kadroyu bozmak istemiyoruz. Icardi ve Rashica'nın transferleriyle ilgili çabamız sürüyor. Onları geri almamız önemli. Sol bekte Kazımcan'ın yanına birisini almamız önemli. Icardi ve Rashica dışında forvet bölgesi ve forvet arkası bölgelerine oyuncu bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.