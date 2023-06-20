Önümüzdeki sezon kadroyu korumak istediklerini vurgulayan Okan Buruk, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı takımda tutmak için çabaladıklarını bildirdi.

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gözler geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin üzerinde.

Sarı-kırmızılı kulüp ile kiralık sözleşmesi sona eren Arjantinli golcüye Suudi Arabistan'dan yüksek maaşlı teklifler olduğu biliniyor. Galatasaray ise buna rağmen tüm kozlarını oynayacak gibi görünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, gerek Icardi gerekse kadro yapılanmasıyla alakalı bazı ipuçları verdi.

Ne söylendi?

Taktik Mania'nın YouTube kanalına konuşan Buruk, Icardi ve Rashica'yı yeniden takıma kazandırmak için çabalarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Aslında oyuncu satmak istemiyoruz. Oturmuş kadroyu bozmak istemiyoruz. Icardi ve Rashica'nın transferleriyle ilgili çabamız sürüyor. Onları geri almamız önemli.

"Sol bekte Kazımcan'ın yanına birisini almamız önemli. Icardi ve Rashica dışında forvet bölgesi ve forvet arkası bölgelerine oyuncu bakıyoruz."

Morutan ve Cicaldau yorumu

Geçtiğimiz sezon Pisa ve Ittihad Kalba takımlarında kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili de yorum yapan 49 yaşındaki teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

"Morutan'ı izliyoruz. Millî maçlarda da görev alıyor. Pisa'daydı, takımı Serie A'ya çıkamadı. Bizimle birlikte başlayacak.

"1 Temmuz için Morutan ve Cicaldau'yu çağırdım. Bizimle birlikte antrenmanlara başlayacaklar. 5 Temmuz'da hazırlık maçı düşünüyoruz, o zaman onları da görmek istiyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz.

"Galatasaray bu oyunculara yatırım yaptı. Bu yatırımları da bizim bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Morutan ve Cicaldau'ya yapılan yatırımı, kulübün tekrar kazanması gerekiyor. Onlara hazırlık maçlarında yeniden şans vermemiz gerekiyor."

Buruk ayrıca Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'ne kadar eksiklerini gidereceklerini ve hazır olacaklarını da sözlerine ekledi.