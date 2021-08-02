Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını rica ettim

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yol ayrımına gitmek istediklerini söylüyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sıkı sürdüren Galatasaray'da başkan Burak Elmas gündemdeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Art ardına duyurdukları transferlerle taraftarının gönlünü kazanan sarı-kırmızılı yönetim, PSV mağlubiyetini de gölgede bıraktı.

Cimbom yeni sezona Alexandru Cicaldau, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu transferleriyle hazırlanıyor.

Burak Elmas ne söyledi?

MHK Yaz Semineri'nin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, temasta oldukları iddia edilen Olimpiu Morutan ile görüşmediklerini söyledi:

"Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz.

Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım."

"Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söyledim"

Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin geleceğiyle ilgili konuşan Elmas iki oyuncunun da mali açıdan kadro planlarında yer almadığını vurguladı:

"Falcao ve Feghouli ile görüştüm.

Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim.

Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız.

Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz."

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