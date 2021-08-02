Messi, yeni sözleşme için takım arkadaşının transfer olmasını bekliyor

Barcelona, Messi’yle yeni sözleşme imzalamak için yıldız oyuncusunu gözden çıkardı.

Lionel Messi, maaşında yüzde elli oranında indirime gitmeyi kabul ettiği ve kağıt üzerinde Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Ancak Katalan ekibi, sahip olduğu yüksek maaş tablosu gereği La Liga yükümlülüklerine göre Lionel Messi’ye ve diğer yeni transferlerine lisans çıkaramamıştı.

Messi’yi ve diğer yeni oyuncularını sezona yetiştirmek isteyen Barcelona, Miralem Pjanic’i göndererek bütçe oluşturmak istiyor.

Neler yaşandı?

2020 yılında Arthur Melo ile takas edilen Miralem Pjanic, Ronald Koeman döneminde düzenli forma giyememişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre yıldız oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Barcelona, Pjanic’i Juventus’a satmaya sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde, orta saha oyuncusunun menajeri Fali Ramadani’nin İtalyan ekibiyle bir görüşme gerçekleştireceğine yer verildi.

Sassuolo’dan Manuel Locatelli ile de görüşen Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus da eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Barcelona hangi isimleri gözden çıkardı?

Hem maaş bütçesinde yer açmak hem de kadrosunda revizyona gitmek isteyen Barcelona, Pjanic’in yanı sıra Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Clement Lenglet gibi isimleri de satmak istiyor.

Ayrıca Barcelona’nın Memphis Depay ve Sergio Agüero transferlerinden sonra Antoine Griezmann ile de yollarını ayırmayı düşündüğü ileri sürülmüştü.

Adı eski kulübü Atletico Madrid ile anılan ve Barcelona’nın Saul Niguez ile takas etmek istediği öne sürülen Fransız oyuncunun geleceği de belirsizliğini koruyor.

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