Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ali Koç ile sert bir tartışma yaşadık

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, seçimin ardından verdiği röportajda birçok konuya değindi.

Sabah’a konuşan Burak Elmas, Galatasaray’daki hedeflerinden Fatih Terim’in kulüpteki geleceğine, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan Ali Koç’la yaşadığı tartışmaya kadar ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Elmas, ilk etapta Galatasaray camiasındaki küslüklere son vermeyi planlıyor.

“Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.”

Sistem eleştirisi

Sarı Kırmızılı kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Türk futbolunun iyi yönetilmediği görüşünde.

“20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor."

"Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.”

Faruk Süren’in tecrübesinden faydalandı

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren’in kızıyla evli olan Burak Elmas, Süren’le arasındaki ilişkiden de bahsetti.

“Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı."

"Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.”

“Fatih Terim demek Galatasaray demektir”

“Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir."

"Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.”

Arda Turan yorumu

“Arda, her şeyden önce çok iyi bir Galatasaraylı. Gençlik döneminde hataları oldu. Ama şunu da unutmamak lazım; Arda çok genç yaşta büyük bir üne ve paraya sahip olduğu için hatalar da yaptı. Bunu da hoş görmek lazım. Olgunlaştıkça da bu hatalarından ders çıkardı."

"Arda, Galatasaray'a tekrar gelmek için çok uğraştı. Galatasaray'ın ona sahip çıkması gerekirdi. Neyse ki kulüp bu hatasından döndü. Şimdi ise son derece başarılı şekilde futbol hayatına devam ediyor.”

Ali Koç ile yaşadığı tartışma

“Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı."

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