Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftara Fatih Terim müjdesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in Pazartesi günü takımın başında antrenmana çıkacağını açıkladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen seçimin ardından Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu. Son ana kadar kıran kırana geçen yarışta en fazla oyu alan Burak Elmas, sarı - kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Burak Elmas, kendisine ait Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Burak Elmas Neler söyledi?

Başkan Elmas, yaptığı açıklamada Fatih Terim'in Pazartesi günü antrenmanda olacağını ifade etti.

"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

"Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek bir dakikamız bile yok.

"Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız."

Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız — Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021

Fatih Terim neden takımın başında değildi?

2020/2021 sezonunda şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, seçim yapılacak olmasına rağmen Fatih Terim ile çalışmaya devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı - kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Fatih Terim de sezonun sona ermesinin ardından ailesiyle birlikte tatile çıkmıştı.

Bir süredir Bodrum'daki yazlığından gelişmeleri takip eden Fatih Terim, İstanbul'a gelerek takımla antrenmanlara çıkacak ve ardından bir imza töreni düzenlenecek.