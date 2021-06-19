Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Burak Elmas, büyük bir çekişmeye sahne olan seçimi geriden gelerek kazandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı Burak Elmas oldu.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen seçimde, oy verme işlemi saat 10:00'dan 15:00'e kadar sürdü ve toplamda 4 bin 731 oy kullanıldı. Seçim öncesinde 8 bin 553 üyenin oy hakkı bulunuyordu.

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ı geride bırakarak 1541 oy alan Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni başkanı seçildi.

Oy sayılarının oldukça yakın seyrettiği seçiimde Burak Elmas, en yakın takipçisi Eşref Hamamcıoğlu'ndan 41 oy fazla aldı. İlk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu seçimi önde götürüyordu ancak Burak Elmas, 28. sandıkta üstünlüğü almayı başardı.

Toplam oy sayıları

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

Burak Elmas'ın Galatasaray Başkanı olarak ilk açıklamaları

Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilen Burak Elmas, seçimi kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle çok mutluyum, Galatasaray'a yakışan bir seçim sürecini geride bıraktık. Bugün biz kazanmış gibi görünüyoruz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından itibaren tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacak."

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Elmas "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereken neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi.

Elmas, diğer açıklamalarında ise şunlara değindi:

"Yapacak çok işimiz var, işin asıl zor kısmı mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."

"Taraftarlarımızdan gördüğümüz ilgi, omuzlarımıza büyük bir yük ve sorumluluk yüklüyor. Şimdi bu ilginin karşılığını vermek için çalışacağız."

"El ele kol kola bir seçimi geride bıraktık, Galatasaray'a yakışan budur. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini sergilemeye devam edeceğiz."

Burak Elmas'ın yönetim listesinde kimler var?

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın yönetim kurulu asil ve yedek listesi ise şu şekilde:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükran Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selam Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.