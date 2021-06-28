Futbolcular formalarının içine tişört giyebilir mi?
Büyük forma tedarik firmalarının yaptığı tasarımlarla her geçen gün daha da modernleşen ve ilgi çekici hala gelen formalar, futbol kulüplerinin vazgeçilmezi.
Hemen her takımın farklı tasarımlardaki formaların yanı sıra kulüp tarihiyle özdeşleşen bir forması bulunurken, bu formaların kullanım tarzları da dikkat çekiyor.
Zaman zaman formasının içine tshirt giyen futbolcular futbolseverleri şaşırtırken, FIFA'nın yürürlükteki kuralları bu durumu çeşitli maddelerle sınırlıyor.
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Forma içi giysisinde reklam yasak
Futbolcuların formaların içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan olmaması büyük bir önem taşırken, bu durum FIFA kuralları tarafından yasaklanmış durumda.
Bu durum Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Sportif Ekipman Talimatı'nın altıncı maddesinin üçüncü bölümünde şu şekilde ifade edilmiştir:
"Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır. "