Futbol dünyası Robert Lewandowski'nin gollerinden mahrum kalacak

Futbol dünyası her 60 dakikada bir gol üreten Robert Lewandowski'nin gollerinden bir süreliğine mahrum kalacak.

Bayern Münih'in Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski'ye milli maç arasında nazar değdi.

Polonya'nın Andorra ile oynadığı karşılaşmada dizinden bir sakatlık yaşayan golcü, ülkesinin İngiltere ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacaktı.

Robert Lewandowski'nin sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapıldı.

Robert Lewandowski kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Bayern Münih, milli maçta sakatlanan Robert Lewandowski'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Robert Lewandowski'nin sağ dizinde bağ gerilmesi tespit edildi. FC Bayern'in forveti, yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

Robert Lewandowski hangi maçları kaçıracak?

Polonya'nın İngiltere ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Lewandowski, Bundesliga'da da bir dizi maçı kaçıracak.

Bayern Münih'in 3 Nisan'da oynayacağı RB Leipzig maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Union Berlin, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Mainz 05 karşılaşmarında da görev alamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Paris Saint-Germain'e karşı rol alamayacak.

Lewandowski bu sezon ne yaptı?

Her 60 dakikada bir gol üreten Lewandowski formunun zirvesini yaşıyor.

2014 yılından beri Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu bu sezon Bayern Münih formaıyla tüm kulvarlarda 36 maçta 42 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Yıldız oyuncu kariyerinde 118 kez giydiği Polonya Milli Takım formasıyla da 66 gole imza attı.

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