Ronaldo Nazario, 2002 Dünya Kupası için 19 yıl sonra özür diledi

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, 2002 Dünya Kupası'ndaki saç kesimi için tüm annelerden özür dileyerek stilinin nedenini anlattı.

Futbolda Brezilyalı isimler oldukça meşhur, bugün Neymar dünya çapında bir futbolcu ancak Brezilya'nın dünya şampiyonu olduğu zamana geri dönersek, 2002'de saç kesimiyle futbolun ötesine taşınan Ronaldo Nazario karşımıza çıkar.

Milli Takım forması giyen Ümit Davala ile beraber turnuvanın en ilginç saç stiline sahip olan Ronaldo, o dönem oldukça taklit edilmiş ve tüm çocuklara saç kesimi için ilham vermişti.

Ancak Brezilyalı efsane saç kesimi için tüm annelerden özür diliyor.

Ronaldo Nazario ne söyledi?

Sports Illustrated dergisine konuşan Ronaldo, saç stilinin korkunç göründüğünü söyleyerek neden bu stili tercih ettiğini anlattı.

"2002 Dünya Kupası'ndaki saçım korkunçtu. Saçlarını o şekilde kestiren çocuklarını gören annelerden özür diliyorum"

"Herkes diz sakatlığımı ve sahalara dönüşümü konuşuyordu. Saçımı bu şekilde kestirerek bu konuşmaları sona erdirmek istedim."

Neymar: Saçlarım Ronaldo gibiydi

Ronaldo Nazario'nun saç stili onunla özdeşleşen ve herkesi peşinden sürükleyen bir stildi. Hatta öyle ki Brezilyalı yıldız Neymar 2018'de yaptığı açıklamada çocukken saçlarının Ronaldo gibi olduğunu söyledi.

The Players' Tribune'e konuşan Neymar, "2002'de tüm turnuvayı izledim ve her şeyi hatırlıyorum. Ronaldo'yu hatırlıyorum, saç seçimi güzeldi ve benim de saçlarım öyleydi." demişti.

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