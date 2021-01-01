Beşiktaş ve Galatasaray, Benteke için yarış halinde

Sarı-kırmızılıların da takipte olduğu Christian Benteke'yi Beşiktaş da gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmanın peşinde.

Kadrosunda birçok kiralık oyuncu barındıran siyah-beyazlılar, yeni sezonda birçok değişikliğe gitmek zorunda kalabilir.

Cenk Tosun'un kiralık olarak forma giydiğini göz önünde bulunduran yönetim, ses getirecek bir santrfor peşinde. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Kartal, Crystal Palace forması giyen Christian Benteke ile temas halinde.

İddiaya göre golcü oyuncu Beşiktaş'a önerildi ve yönetim de futbolcunun menajeri ile temas halinde. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Benteke'yi mali şartların uygun olması halinde kadroya katması bekleniyor.

Bununla birlikte Christian Benteke'ye, Galatasaray'ın da talip olduğu söyleniyor. Benteke'nin, Avrupa kupalarında oynamak istediği için Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Christian Benteke bu sezon kaç gol attı?

Belçikalı santrfor, bu sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, söz konusu 25 mücadelede rakip filelere 5 gol bıraktı, 1 de asist yaptı.

İngiltere Premier Lig'de 22 maça çıkan Christian Benteke, 22 karşılaşmada 5 gol attı, 1 de asist yaparak toplamda 6 gole direkt olarak katkıda bulundu. FA Cup'ta 1 maça çıkan tecrübeli golcü, 90 dakikayı boş geçti.

Christian Benteke'nin Liverpool performansı nasıldı?

Aston Villa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Christian Benteke, 2015 yılında 46,50 milyon euroluk bonservis ücreti ile Liverpool'a transfer olmuştu. Liverpool'da 42 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

Anfield Road'da bekleneni çok fazla veremeyen Benteke, 2016'da 31.20 milyon euro bonservis ücreti ile Crystal Palace'a transfer oldu.