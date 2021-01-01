Fredy Guarin babasına saldırdı, kanlar içinde tutuklandı
Bir dönem Inter formasını terleten Fredy Guarin'in aile içi şiddet iddiasıyla tutuklanması Kolombiya'da gündeme oturdu.
Guarin'in ailesi, şiddet iddiasıyla polisi arayarak Medellin'e gelmesini istedi. Olay yerine giden polis ekipleri Kolombiyalı futbolcuyu gözaltına aldı.
Polis raporuna göre Fredy Guarin'in alkollü olduğu belirtilirken gözaltı sırasında eski Interli oyuncunun kanlar içinde olduğu göze çarptı.
Pantolonu kanla kaplı olan Guarin hakkında kulübü Millonarios da bir açıklama yayınyladı.
Millonarios ne söyledi?
Kulüp durumun ardından 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili ''yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını'' dile getirdi.
Guarin ailesine gereken desteği vereceklerini belirten kulüp, ''Guarin'in profesyonel yardım alması için yanında olacağız'' dedi.
Comunicado Oficial. Ⓜ️ pic.twitter.com/Nq7QV7ZAiH— Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 1, 2021
Fredy Guarin kariyeri
34 yaşındaki futbolcu Boca Juniors, Inter ve Porto'da forma terletti.
Ayrıca Saint-Etienne ve Shanghai Shenhua gibi takımlarda da forma giyen Guarin, Kolombiya Milli Takımı'nda da 58 kez forma giydi.