Fransız taraftarlar, Budapeşte ile Bükreş'i karıştırınca Macaristan - Fransa maçını kaçırdı

Zayıf coğrafya bilgisi ve yanlış uçak bileti, Fransız taraftarların, Macaristan - Fransa maçı mutluluğunu elinden aldı.

Altı kişilik bir Fransız taraftar grubu hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamak için her şeye sahipti: 19 Haziran Cumartesi günü oynanan Fransa - Macaristan karşılaşması için bir bilet.

Ancak bu mutluluk, zayıf coğrafya bilgileri nedeniyle kısa sürdü.

Karşılaşmaya ulaşmak için bir uçak bileti alan Fransız taraftarlar, maçın oynanacağı Macaristan'ın Budapeşte kentine gitmek yerine 800 kilometre uzaklıktaki Romanya'nın Bükreş kentine gittiler.

RMC'nin haberine göre; Hepsi aynı şirkette çalışan Fransız taraftarlar hatalarını ise çok geç fark ettiler.

Bükreş'e indikten sonra Ukrayna - Avusturya maçı için kente giden Ukraynalılar'ı, Macaristan renklerine bürünmüş Macar taraftarlar sandılar.

Fransız taraftarlar ne söyledi?

Rumen gazetesi Jurnalul National'a konuşan altı kişilik gruptan bir Fransız taraftar yaşadıkları durumu şu şekilde anlattı:

"Havaalanına indikten sonra taraftar gruplarını takip ettik. Maça gidenlerin Macar taraftarlar olduğunu sanıyorduk. Onların yolu bildiğini düşünerek izledik.

Ukraynalı olduklarını hiç düşünmedik. Sanırım Avrupa hakkında çok şey öğrenmemiz gerekiyor."

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Altı talihsiz taraftar Fransa maçını televizyondan izlemek zorunda kalsalar da onlar için her şey henüz bitmiş değil.

Nitekim Fransa son 16 turunu Bükreş'te oynayacak!

Euro 2020'de F Grubu üçüncü maçlarının ardından Fransa, Almanya ve Portekiz üst tura kaldı.

28 Haziran'da oynanacak Fransa - İsviçre mücadelesi Bükreş Ulusal Arena'da oyananacak.

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