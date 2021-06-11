EURO 2020'de asla kırılamayacak rekor!

EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin en yaşlı golcüsü rekoru kırılamayacak.

Dünya futbol tarihi birçok rekora sahne olmaya devam ederken bazı rekorlar var ki onların kırılması bazı anlarda imkansız oluyor.

Euro 2020'de kırılabilecek bazı rekorlar olmasına rağmen bir rekor var ki bu turnuvada asla kırılamayacak. Avusturyalı golcü Ivica Vastic, 38 yaş 257 günlükken attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin en yaşlı golcüsü olmuştu.

Tarihe geçen golü Polonya'ya attı

Euro 2008'de Avusturya ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Roger Guerreiro'un attığı golle Polonya 1-0 öne geçti. Mücadelenin 90+3. dakikasında Ivica Vastic attığı golle beraberliği sağlarken aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

Euro 2020'de bu rekor kırılamayacak çünkü, bu turnuvadaki en yaşlı oyuncu 38 yaş 106 günlük olan Portekizli Pepe. Tecrübeli savunmacı, Vastic'in gol attığı yaşından 151 gün daha küçük.

Ivıca Vastic kimdir?

Hırvatistan ve Avusturya çifte vatandaşlıklarına sahip olan Vastic, Split'te dünyaya geldi ve futbola da Hırvatistan'da başladı. 1991 yılında RNK Split'ten First Vienna takımına transfer oldu.

Avusturya'da sırasıyla St. Pölten ve Admira Wacker formaları giydikten sonra 1994 yılında Alman ekibi Dusiburg'un yolunu tuttu. Bir ara Japonya'da Nagoya Grampus formaları da giyen Vastic ardından tekrar Avusturya'ya döndü.

Başarılı golcü, Austria Wien ve LASK Linz formaları giydikten sonra 2009 yılında futbola veda etti.

Ivica Vastic, Avusturya Milli Takımı ile sahaya çıktığı 50 karşılaşmada 14 kez gol sevinci yaşadı. Eski oyuncu şimdilerde Austria Wien'in 18 yaş altı takımında antrenör olarak görev yapıyor.

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