Cristiano Ronaldo, Euro 2020'de yeni rekorlar peşinde

Portekiz Milli Takımı'nın turnuvada en çok güvendiği isim olan Ronaldo, Euro 2020 ile birlikte üç yeni rekorun da sahibi olabilir.

Euro 2016'nın şampiyonu Portekiz, Euro 2020'nin de favorileri arasında gösteriliyor. Portekiz'in en büyük silahı ise her zaman olduğu gibi yine Cristiano Ronaldo.

Portekiz grup aşamasında Almanya, Fransa ve Macaristan ile karşılaşacak.

Cristiano Ronaldo hangi rekorları kırabilir?

Portekiz'in süperstarı turnuvada altı gol atması halinde milli maçlarda tüm zamanların en golcü oyuncusu olabilir. Zirvede şuan 149 karşılaşmada 109 gole imza atan Ali Daei var. Ronaldo ise 174 karşılaşmada 104 kez gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki yıldız beş gol atarsa rekora ortak olacak, ardından bir gol daha atarsa zirvenin tek sahibi olacak.

Dört farklı turnuvada gol atan tek oyuncu

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla boy gösterdiği dört farklı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol atmayı başaran tek isim konumunda.

Euro 2004'te iki, Euro 2008'de bir, Euro 2012'de üç ve Euro 2016'da üç gole imza atan yıldız oyuncu toplamda 9 golle Fransızların efsane ismi Michel Platini ile en golcü isim.

Cristiano Ronaldo bir gol atmayı başarırsa turnuva tarihinin en golcü ismi olacak.

Ayrıca bu turnuvada 11 kez galibiyet göre Ronaldo, Portekiz'in bir maç kazanması halinde en fazla galibiyet gören isim olacak. Şu an bu rekoru Xavi ve Cesc Fabregas ile paylaşıyor.

Portekiz'in fikstürü

Portekiz gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Macaristan ile oynanacak. İkici karşılaşmasını 19 Haziran'da Almanya ile oynayacak olan Portekiz, 23 Haziran'da oynayacağı Fransa maçıyla grup aşamasını tamamlayacak.