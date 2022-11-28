Fransa, Benzema olmadan daha mı mutlu? Tchouameni, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'nun iddialarına yanıt verdi

Aurelien Tchouameni, 2022 Dünya Kupası'nda Karim Benzema olmadığı için daha mutlu oldukları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Benzema, Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamadı

Fransa şimdiden son 16 turunu garantiledi

Lugano, Fransa'nın Benzema olmadan daha mutlu olduğunu iddia etti

NE OLDU? Ballon d'Or galibi Karim Benzema, 2022 Dünya Kupası'na antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle katılamadı. Fenerbahçe'nin ve Uruguay'ın eski yıldızı Diego Lugano, Deschamps'ın öğrencilerinin Karim Benzema olmadan daha mutlu olduğunu iddia etti. Tchouameni, Lugano'nun sözlerine yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Tchouameni şunları söyledi: "Takım olarak iyiyiz. Karim Benzema olmadığı için kendimizi daha iyi hissettiğimiz söyleniyor. Bu tamamen yanlış. Çünkü o hala bizimleyken bile her şey yolunda gidiyordu. Sakatlığı nedeniyle hepimiz üzüldük. Yani en başından beri bizim için işler iyiye gidiyordu."

BÜYÜK RESİM: Karim Benzema'nın yanı sıra Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante, Paul Pogba gibi yıldızlarından da mahrum kaldı. Ancak Deschamps'ın öğrencileri, eksiklere rağmen son 16 turu biletini erkenden alan ilk takım oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kylian Mbappe, Fransa formasıyla 31 gole ulaşarak Zinedine Zidane'ı geride bıraktı. Danimarka'ya karşı asist yapan Antoine Griezmann ise milli takımda toplam 26 asiste ulaşarak Zinedine Zidane'ı egale etti.

FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını, 30 Kasım'da Tunus karşısında oynayacak.

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