Fransa, Benzema olmadan daha mı mutlu? Tchouameni, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'nun iddialarına yanıt verdi
- Benzema, Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamadı
- Fransa şimdiden son 16 turunu garantiledi
- Lugano, Fransa'nın Benzema olmadan daha mutlu olduğunu iddia etti
NE OLDU? Ballon d'Or galibi Karim Benzema, 2022 Dünya Kupası'na antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle katılamadı. Fenerbahçe'nin ve Uruguay'ın eski yıldızı Diego Lugano, Deschamps'ın öğrencilerinin Karim Benzema olmadan daha mutlu olduğunu iddia etti. Tchouameni, Lugano'nun sözlerine yanıt verdi.
NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Tchouameni şunları söyledi: "Takım olarak iyiyiz. Karim Benzema olmadığı için kendimizi daha iyi hissettiğimiz söyleniyor. Bu tamamen yanlış. Çünkü o hala bizimleyken bile her şey yolunda gidiyordu. Sakatlığı nedeniyle hepimiz üzüldük. Yani en başından beri bizim için işler iyiye gidiyordu."
BÜYÜK RESİM: Karim Benzema'nın yanı sıra Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante, Paul Pogba gibi yıldızlarından da mahrum kaldı. Ancak Deschamps'ın öğrencileri, eksiklere rağmen son 16 turu biletini erkenden alan ilk takım oldu.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
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