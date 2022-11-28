İran, ABD'yi "Allah" sembolünü kaldırdığı için FIFA'ya şikayet etti

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin sosyal medyada İran bayrağındaki "La ilahe illallah" sembolünü kaldırmasının ardından FIFA'ya şikayette bulundu.

ABD sosyal medya paylaşımlarında İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti sembollerini kaldırdı

İranlı kadınlara destek vermek amacıyla yaptıklarını söyledi

İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya şikayet etti

NE OLDU? ABD ile İran, Salı günü Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Ancak iki ülke arasındaki çekişme şimdiden başladı. ABD Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası fikstürünü paylaşırken İran bayrağının ortasında ve kırmızı ile yeşil çizgilerin uçlarında yer alan İslam Cumhuriyeti sembollerini kaldırdı. ABD, Mahsa Amini'nin vefatının ardından İran'da başlayan protestolara destek vermek amacıyla bu hamleyi yaptıklarını söyledi. İran Futbol Federasyonu ise ABD'ye ciddi bir uyarı verilmesi için ülkeyi FIFA'ya şikayet etti.

İRAN BAYRAĞINDAKİ SEMBOLLER NE ANLAMA GELİYOR? İran bayrağında yeşil ve kırmızı şeritlerin ucunda 22 adet Kufi yazı karakterinden oluşan Allahu Ekber yazıyor. Ayrıca bayrağın ortasında, "Lâ İlahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) manasına gelen bir sembol bulunuyor.

US Soccer will restore the Islamic Republic emblem to Iran's flag after briefly removing it. “We wanted to show our support for the women in Iran with our graphic for 24 hours.” State-affiliated Tasnim reports the Iranian FF will ask FIFA to ban the #USMNT for 10 games. pic.twitter.com/nAqr2k3gqJ — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 27, 2022

BÜYÜK RESİM: ABD ile İran arasında 1980'den bu yana yaşanan diplomatik kriz, günümüzde de devam ediyor. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine protestolar başladı. ABD, İranlı kadınlara destek vermek amacıyla İran bayrağındaki sembolleri kaldırdığını söyledi. Ancak daha sonra İslam sembollerinin yer aldığı bayrakları kullanmaya başladılar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

İRAN İLE ABD'Yİ NE BEKLİYOR? İki ülke, B Grubu'nun 3. maçında 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.