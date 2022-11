2022 Dünya Kupası'nda Mesut Özil protestosu: İspanya - Almanya maçında neden Mesut Özil fotoğrafları yükseldi?

NE OLDU? İspanya ile Almanya'nın tek gollü berabere kaldığı Dünya Kupası mücadelesine Mesut Özil fotoğrafları damga vurdu. FIFA'nın LGBTİ+ haklarına destek vermek amacıyla takılan "One Love" kol bantlarını Katar'da yasaklaması üzerine Alman oyuncular bu karara tepkilerini, seremoni sırasında ağızlarını kapatarak gösterdiler. Almanya Milli Takımının bu protestolarına, bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafıyla karşılık verdiler. İspanya ile Almanya arasındaki mücadelede Mesut Özil fotoğrafları tutan Katarlı taraftarlar, ağızlarını kapattı.

NEDEN MESUT ÖZİL İLE KARŞILIK VERDİLER? Mesut Özil, 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pekin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto etmişti. Mesut Özil bu paylaşımında, "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti. Bu paylaşımının ardından Mesut Özil, Arsenal'da kadro dışı bırakıldı ve ırkçılığa uğradığını belirterek Almanya Milli Takımını bıraktı.

A fan goes around the Germany fans holding up a poster of Mesut Ozil and covering his mouth. pic.twitter.com/AfSPhKWP8L