2022 Dünya Kupası'nda Mesut Özil protestosu: İspanya - Almanya maçında neden Mesut Özil fotoğrafları yükseldi?

İspanya ile Almanya'nın karşılaştığı 2022 Dünya Kupası mücadelesinde Katarlı taraftarlar, LGBTİ+ protestolarına Mesut Özil ile yanıt verdi.

Alman oyuncular, FIFA'nın "One Love" kol bandı kararını ağızlarını kapatarak protesto etti

İspanya mücadelesinde Katarlı taraftarlardan Mesut Özil göndermesi geldi

Peki neden Mesut Özil?

NE OLDU? İspanya ile Almanya'nın tek gollü berabere kaldığı Dünya Kupası mücadelesine Mesut Özil fotoğrafları damga vurdu. FIFA'nın LGBTİ+ haklarına destek vermek amacıyla takılan "One Love" kol bantlarını Katar'da yasaklaması üzerine Alman oyuncular bu karara tepkilerini, seremoni sırasında ağızlarını kapatarak gösterdiler. Almanya Milli Takımının bu protestolarına, bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafıyla karşılık verdiler. İspanya ile Almanya arasındaki mücadelede Mesut Özil fotoğrafları tutan Katarlı taraftarlar, ağızlarını kapattı.

NEDEN MESUT ÖZİL İLE KARŞILIK VERDİLER? Mesut Özil, 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pekin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto etmişti. Mesut Özil bu paylaşımında, "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti. Bu paylaşımının ardından Mesut Özil, Arsenal'da kadro dışı bırakıldı ve ırkçılığa uğradığını belirterek Almanya Milli Takımını bıraktı.

A fan goes around the Germany fans holding up a poster of Mesut Ozil and covering his mouth. pic.twitter.com/AfSPhKWP8L — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

FIFA ONE LOVE KOL BANDINI NEDEN YASAKLADI? FIFA, LGBTİ+ topluluğuna verilmek istenen dayanışma mesajına Katar'da suç sayılması nedeniyle karşı çıktı. Gökkuşağı renklerinin yer aldığı kol bantlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

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