Frankfurt cephesi Camp Nou'da eledikleri Barcelona'yı Messi ile trolledi

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'yı Camp Nou'da mağlup ederek kupanın dışına iten Eintracht Frankfurt'ta maç sonrasında büyük bir sevinç yaşanırken, bu mutluluk ve neşe kulübün sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Bundesliga ekibi karşılaşmada iki gol atan Sırp yıldız Filip Kostic'in Camp Nou'nun gördüğü en iyi 10 numara olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'ye yapılan yönelik bu gönderme Twitter'da kısa sürede büyük ilgi ve beğeni topladı.

Öte yandan Frankfurt'un bir dönem PSG forması da giyen kalecisi Kevin Trapp takımının sergilediği performanstan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söylerken, taraftar desteğine vurgu yaptı.

Ne söylendi?

"Isınmak için sahaya çıktığımda bir an için Frankfurt'ta olduğumu sandım. İnanılmaz bir atmosferdi. Bu yüzden taraftarlarımızla olmak önemliydi ve galibiyeti onlarla kutladık. Maç boyunca topun Barcelona'da olacağını ve bundan dolayı çok acı çekeceğimizi biliyorduk. Ama sabırlı oynadık ve fırsatları değerlendirdik"

Finale iki maç uzaklıktalar

Barcelona'yı toplamda 4-3'lük skorla geçen Frankfurt, yarı finalde Lyon'u eleyen West Ham United ile eşleşti.

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi hattının 12 puan gerisinde yer alan Oliver Glasner'in takımı UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek beşinci takım olacak.

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