Franck Ribery'nin yüzündeki yara izlerinin ardında yürek burkan bir hikaye yatıyor

Franck Ribery'nin "kariyeri boyunca ona güç verdiğini" söylediği yara izlerinin ardındaki hikayeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Fransız yıldız, 39 yaşında kariyerini noktaladı

Ribery yüzündeki yara izleri nedeniyle zorbalığa uğradı

Peki travmasının ardında ne yatıyor?

NE OLDU? Hayatı boyunca anne-babasının kim olduğunu asla bilmeyen Ribery, henüz bebekken bir manastırın merdivenlerine bırakıldı. Fransız yıldız, geçtiğimiz yıllarda Canal+ ile yaptığı sıcak röportajda yüzündeki yara izlerinin hikayesini anlatmış ve çocukluğundan bu yana travmasıyla nasıl başa çıktığını açıklamıştı. İki yaşında bir trafik kazası geçiren Ribery, başından ciddi şekilde yaralandı. Çocukluğunda insanlar ona bakıp yaralarının ne kadar çirkin olduğundan bahsettiler. Ancak 39 yaşındaki yıldız, bu olayın kendisini güçlendirdiğini söylüyor.

RIBERY NE SÖYLEDİ? "2 yaşındayken bir trafik kazası geçirdim. Yüzüme tam 100 dikiş atıldı. Bu yara izi karakterimi oluşturdu ve beni güçlü kıldı. Çünkü eğer çocuksanız ve yüzünüzde böyle bir iz varsa sizin için hiçbir şey kolay olmuyor. İnsanların size bakış şekli ve yorumları farklılaşıyor. Bana dönüp, 'Şunun yüzüne bakın, kafasına bakın" şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ben bu yara sayesinde iyi bir insan oldum, Franck oldum ve iyi bir futbolcu oldum. Bu kadar acıya rağmen asla bir köşeye çekilip de ağlamadım."

RIBERY'NİN KARİYERİ NASIL? Futbol hayatına Fransa'da başlayan Ribery, 2005 yılında Metz'den Galatasaray'ya transfer olmuştu. Ardından Marsilya'nın yolunu tutan oyuncu yakaladığı çıkışla 2007'de Bayern Münih formasını giydi. Alman devinde uzun yıllar görev yapan Ribery, 2019'da Fiorentina'ya bedelsiz olarak imza attı ve son olarak Salernitana'da oynadı. Fransız yıldız, 39 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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