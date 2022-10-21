Ballon d'Or kazanan Fransız yıldızı, Kylian Mbappe'nin kendisinden daha iyi olduğu yorumu kızdırdı.

Benzema, Real Madrid ile çifte kupa kazandıktan sonra Ballon d'Or'un sahibi oldu

RMC'de yorumculuk yapan Rothen, Benzema'yı eleştirdi

Fransız oyuncu, Ankaragücü'nün eski yıldızına gönderme yaptı

NE OLDU? Karim Benzema, kişisel Instagram hesabından Hikaye bölümünde Jerome Rothen'in Ankaragücü'ne imza attığı fotoğrafını paylaştı. Fransız yıldız, RMC'de yorumculuk yapan eski futbolcunun sözlerine alındı ve ona bir göndermede bulundu.

NE SÖYLENDİ? Karim Benzema, Rothen'in fotoğrafının üzerine, "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" yazdı. Real Madrid'in yıldızı, Rothen'e gönderme yaptığı Hikayesinin ardından ise Ballon d'Or kazandığı fotoğrafını paylaştı.

ROTHEN NE SÖYLEDİ? RMC'de yorumculuk yapan Rothen, son olarak Kylian Mbappe'nin Karim Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Rothen, Benzema hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirmişti.

Instagram/karimbenzema

ROTHEN'İN KARİYERİ NASIL? Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Fransız futbolcu Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı.

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