Steven Gerrard'ın kızı sadece 18 yaşında bir servet kazanıyor

Liverpool efsanesinin kızı, son dönemin popüler mesleğini seçerek servet kazanmaya başladı.

Steven Gerrard'ın kızı sponsorluk anlaşmalarıyla genç yaşta para kazanmaya başladı

Lilly-Ella influencer olarak büyük teklifler alıyor

Instagram'da 195.000 takipçisi var

NE OLDU? Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella bir influencer olarak henüz 18 yaşında servet kazanmaya başladı. Instagram'da 195.000 takipçisi olan Lilly-Ella, Daily Mail'in haberine göre, birçok spor giyim, pijama, telefon kılıfı ve giyim markasıyla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Gerrard'ın kızı, lüks seyahatları ve yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

GERRARD'IN KIZI LILLY'YI NE BEKLİYOR? Daily Mail'in haberine göre, Lilly için teklifler hızla geliyor ve sponsorluk anlaşmalarının her biri binlerce sterlin değerinde. Gerrard'ın kızının giderek popülaritesini ve gelirini artırması bekleniyor.

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