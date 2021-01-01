Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Arsenal'ı satın almak istiyor

Avrupa Süper Ligi girişiminin ardından ateş altında kalan Arsenal'ın sahiplerine Spotify'ın kurucusu Daniel Ek çağrıda bulundu.

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Avrupa Süper Ligi eleştirisinin ardından Arsenal'ı satın almak istediğini söyledi.

Arsenal'ın mevcut sahipleri Kroenke Sports & Entertainment başarısız bir Avrupa Süper Ligi projesi girişiminin ardından protestolarla ateş altında kaldı.

Josh Kroenke, ailesinin kulübü satmayı planlamadığını dile getirse de Daniel Ek kulübü almak istediğini söyledi.

Daniel Ek ne söyledi?

Twitter hesabından Arsenal hakkındaki fikirlerini belirten Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, İngiliz ekibi için elini taşın altına koyabileceğini söyledi.

"Bir çocuk olarak büyürken Arsenal'ı desteklediğimi hatırlıyorum."

"KSE, Arsenal'ı satmak isterse yarışa girmekten mutluluk duyarım."

Josh Kroenke ne söyledi?

Arsenal, Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan altı Premier Lig kulübünden biriydi ve eleştirilere maruz kaldı.

Josh Kroenke, Perşembe günü bir taraftar formuna katıldı ve ailenin yönetimde kalarak ilerlemek istediğini söyledi.

Protestolar ise Arsenal'ın Premier Lig'deki Everton karşılaşmasının öncesine de taşındı.

Daniel Ek kimdir?

Spotify'ın kurucusu, İsveçli girişimci Daniel Ek'in serveti Forbes'e göre tahmini 4,7 milyar euro değerinde.

38 yaşındaki girişimci 2006 yılında Spotify'ı kurdu ve şu anda 350 milyondan fazla abone sayısına ulaştı.

Ancak Ek'in Arsenal'ı devralma projesine de eleştiri geldi.

İngiliz rock grubu The Charlatans'ın üyesi Tim Burgess, Twitter hesabından sanatçıların eserleri için Spotify'dan düşük ücret almalarından yakındı.

"Futbolculara atlamadan önce müzisyenlerle ilgilenmenizi isteyebilir miyiz?"

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