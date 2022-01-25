GOAL, Juventus’un Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic için resmi bir transfer teklifi yapacağını doğruluyor.

21 yaşındaki oyuncu belki de bu ay transfer piyasasındaki en büyük hücum oyuncusu ve ilgilenen takımlar arasında Arsenal da var.

Premier Lig’e gitmesi beklenen golcü oyuncu için Arsenal’ın da Fiorentina’ya transfer teklifinde bulunduğu konuşuluyor.

Vlahovic, geçen sezon 21 gol kaydettikten sonra bu sezon 17 lig golü atarak çok başarıl bir oyuncu profili çizdi.

Bu nedenle, Manchester United ve Manchester City’nin de oyuncuyu isteyen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

Özellikle, City’de Pep Guardiola’nın forvet oyuncusunu kadroda görmek istiyor.

Vlahovic'in olası transferi hakkında bilinenler neler?

Juventus, oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak yerine ocak ayında transfer etmeyi düşünüyor.

İtalyan devinin, Vlahovic için Fiorentina ile bonservis konusunda anlaştığı aktarılıyor.

Bununla birlikte Torino kulübü, Covid pandemisinden kaynaklı devam eden sorunlar göz önüne alındığında, Vlahovic için ödemeyi nasıl yapacağının bir yolunu arıyor.

Vlahovic'in gol rekoru

Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistle oynayan başarılı forvet, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asistle oynadı.

Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Vlahovic, 2021 yılında ülkesi için 5 gol katkısında bulundu.

Birçok takımın radarında olan golcü oyuncunun, bu gelişmelerin ardından Juventus’a gitmeye daha yakın olduğu belirtiliyor.

Fiorentina kulübü, Vlahovic için yaptığı açıklamada iyi bir teklif almaları durumda oyuncuyu satmak isteyebileceklerini söylemişti.

Ancak, transfer konusunda hangi takımla anlaşma yapılmasındaki son kararın Vlahovic’e ait olduğu da vurgulandı.

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