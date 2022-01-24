Manchester United’ın Fransız forveti Martial, maaşında kesinti yapmayı kabul etti: Sevilla ile anlaştı

Sevilla, transfer dönemi kapanmadan önce Manchester United forveti Anthony Martial için bir anlaşma yapabileceklerine olan güveni artıyor.

Fransız milli oyuncu ilk maçına Ralf Rangnick yönetiminde hafta sonu West Ham karşısında 1-0 kazandıkları maçta çıktı, ancak yine de kulüpten ayrılmak istiyor.

İspanyol ekibi; bu ayın başlarında, United'ın istediklerinin çok altına bir teklif verdi, ancak 31 Ocak tarihinden önce bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları var.

Ne biliyoruz?

Martial, Aralık ayında Rangnick'e kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Alman menajer, Aston Villa'ya karşı oynanan deplasman maçında yer almayı reddettiği haberini Martial'in yalanladığını ve ikilinin o zamandan beri 'yanlış anlaşılmayı' aştığını söyledi.

Bununla birlikte, 26 yaşındaki oyuncu hala bir transfer yapmak için istekli.

GOAL, Sevilla'nın teknik direktörü ile iyi giden görüşmeler sonrasında bir anlaşmadan emin olduğunu doğruluyor. Başlangıçta Sevilla, Martial'in haftalık 250.000 £ civarında olduğuna inanılan maaşının yalnızca yarısını ödemeyi teklif etti, ancak Fransız forvetin maaş kesintisi üzerinde anlaştığı bildiriliyor.

Ancak anlaşma henüz kesinleşmedi ve United başlangıçta tüm ücretlerini karşılamanın yanı sıra 5 milyon sterlinlik bir kiralama ücreti talep ediyordu. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Ne söylendi?

Rangnick'e hafta sonu West Ham'a karşı kazanılan galibiyetin ardından Martial hakkında soru soruldu:

“Bir buçuk hafta önce en son konuştuğumuzdan beri, ne kadar kalırsa kalsın ya da ne zaman ayrılırsa ayrılsın, bunun profesyonel olmakla ilgili olduğunu son güne kadar profesyonel olmakla ilgili olduğunu söyledim. Bu profesyonel olmakla ilgili, onunla bu konuşmayı yapmak güzeldi."

Rangnick, Martial'ın son iki maçta takımın bir parçası olduğunu ve attıkları golde hayati bir rol oynadığını söyledi.

"O elit bir oyuncu. Premier Lig'deki en iyi forvetlerden biri ama pozisyonunda başka oyuncularımız var ve ayrılmak istiyor. Ona söylediğim gibi, bir anlaşma ve yol bulmak her zaman farklı kısımlar alır. Antreman yaptı ve bugün geldiğinde herkesten beklediğim profesyonelliğini gösterdi. Bugün oynadığı için mutluyum, geldi ve golde hayati bir rol oynadı."

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