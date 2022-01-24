Arsenal'in eski golcüsü Adebayor, Aubameyang'ı savundu: "Affetmeyi bilmiyorlar"

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığı da elinden alınmıştı.

Sky Sport'a konuşan Emmanuel Adebayor'a göre; Aubameyang'ın yeniden Arsenal formasıyla sahaya çıkması ihtimaller dahilinde değil.

Ara transferde takımdan gönderilmesi gündemde olan Gabonlu golcüyle ilgilenen birçok kulüp var. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen teklife sıcak bakmayan Aubameyang, kariyerini üst düzey bir Avrupa kulübünde sürdürme niyetinde.

Adebayor ne söyledi?

"Çok zorlu bir dönemden geçtiğini biliyorum, çünkü Arsenal'de oynamak böyledir."

"Affetmeyi asla öğrenemediler, neler yaşadığını çok iyi biliyorum. O muhteşem bir oyuncu, umarım her şey istediği gibi olur. Ona bir mesaj gönderdim bile."

"Sadece eski günlerine dönmesini istiyoruz. O bizim Afrikalı bir kardeşimiz ve Afrika'yı daha önce yaptığı şekilde temsil etmesini istiyoruz."

Olaylı ayrılmıştı

2006-2009 yılları arasında Arsenal formasını giyen Togolu santraforun Manchester City'ye transferi o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

City formasıyla Arsenal filelerini havalandırdıktan sonra tüm sahayı koşarak kateden Adebayor, Arsenal tribünlerinin önünde coşkulu bir gol sevinci yaşamıştı.

Taraftarlarla da arası açılan Aubameyang'ın durumunu geçmişte Arsenal'de yaşadıklarına benzeten Adebayor, geri dönüş kapısının kapandığına emin.

"Döneceğini sanmıyorum, bunu biliyorum, çünkü benim başıma da aynısı gelmişti."

Juventus ve PSG takipte

Al Hilal, Arsenal'in kapısını satın alma opsiyonlu kiralama talebiyle çaldı. Arsenal ise Aubameyang'ı takımdan gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye razı. Juventus ve Paris Saint-Germain de golcü oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla 15 maça çıkan Aubameyang, yedi gol ve iki asistle oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de ise 14 maçta dört gol ve bir asist üretti. Arsenal, Aubameyang'ı 2018'de 64 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer etmişti.

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