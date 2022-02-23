Eski Fiorentina ve Sampdoria yıldızı Francesco Flachi, uyuşturucu yasağı nedeniyle on yıldan fazla bir süre oyun dışı kaldıktan sonra hayatını değiştirmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Flachi, Brescia'dayken kokain testi pozitif çıktıktan sonra 2010 yılında 12 yıl uzaklaştırma aldı.

46 yaşında ve yasağı nihayet sona erdiğinde, yerel taraf Signa 1914 için Şubat ayında beşinci kademede futbola şok bir geri dönüş yaptı.

Ne söylendi?

Flachi, Fanpage'e verdiği demeçte, "Gerçekten uzun bir zamandı, şimdi hızlı geçmiş gibi görünse bile. Uzun bir zamandı ve zihinsel olarak hiç de kolay değildi."

"Çünkü hayatınızı değiştiriyor ve kolay değil: Kendimi yeniden icat etmek zorunda kaldım, çünkü yasak nedeniyle kimseyle kayıt olamamıştım, en fazla biraz işbirliği yapabildim.

"Başlangıçta, gerçekte futbolla çok az işim vardı, başkalarının değil, benim hatamdı.

Fiorentina'da Gabriel Batistuta ile birlikte forma giyen ve daha sonra Sampdoria adına 100'e yakın gol atan forvet, dönüşünün neredeyse şans eseri olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bir tesadüf eseri olduğu söylenebilir," diye açıkladı. "Signa'da yedişer kişilik bir futbol turnuvası vardı, takımın bir parçasıydım ve bu nedenle başkan beni oynamaya davet etti.

"İyi oynamama rağmen artık o kadar iyi olmadığımı söyleyerek benimle alay etti ve motive etti. Bunu bir, iki, üç, dört kez söyledikten sonra ona beni denemesini söyledim.

"O anda sadece sözde kalan bir şeydi, çok uzak bir şey gibi. Sonra zaman geçtikçe hissettik, konuştuk ve yavaş yavaş daha ilginç hale geldi."

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