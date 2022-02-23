PSG'nin eski yıldızı Alain Roche, Sergio Ramos'un yeni takımındaki ilk yılını "endişe verici" olarak tanımladı.

Paris Saint-Germain'de kariyerine beyaz bir sayfa açan deneyimli stoper şu ana kadar beklentileri karşılamadı.

İspanyol oyuncu yeni takımına katılmadan önce sakattı ve Parc des Princes'tekiler bunu göze alarak transferi gerçekleştirdi ancak PSG'nin eski yıldızı Alain Roche bu durumun endişe verici olduğunu düşünüyor.

Alain Roche ne söyledi?

Canal+ Fransa'ya konuşan PSG'nin eski yıldızı Alain Roche, Sergio Ramos hakkında şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde bir tane bile önemli maç oynamadı. Üzücü. Onu aramızda görmekten mutluyduk. Bu başarısız bir deneme oldu. Şimdi mucizelere inanmak zorundayız."

"Vücudu artık el vermiyor. Kariyeri boyunca iyi bir oyuncu oldu. Ancak benim için onun sezonu kapandı. Ne zaman oynayacak? İki maç oynayıp tekrar sakatlanırsa ne yapacağız? Evet, endişe verici."

"En zor şey bir karara varmak. Bileğim yüzünden artık koşamıyordum ve emekli olmaktan başka çarem yoktu. Bu kararı da yalnız o verebilir."

Sergio Ramos'a ne oldu?

Yaz transfer döneminde Real Madrid'deki efsanevi kariyerini noktalayan ve yıldızlar topluluğuna dönüşen PSG'ye imza atan İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un bu sezon yaşadığı sakatlıklara bir yenisi daha eklendi.

Antrenmanda sakatlanan ve kas problemi yaşayan Ramos, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında eski takımı Real Madrid'e karşı forma giyemedi.

Oyuncunun rövanş mücadelesinde de olmayacağı ön görülüyor.

Daha fazlası