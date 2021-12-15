Fiorentina Dusan Vlahovic'e kapıyı gösterdi

Fiorentina Futbol Direktörü Joe Barone daha önce yeni sözleşme teklifinde bulundukları Dusan Vlahovic'e iyileştirilmiş herhangi yeni bir teklif yapmayacaklarını açıkladı.

Sırp golcüye yapılan teklifin değişmeyeceğinin altını çizen Barone, kulübün ara transfer dönemindeki transfer hedeflerine ilişkin bilgiler de verdi.

İtalyan basınından La Repubblica'ya konuşan Barone, Sırp oyuncunun geleceğine dair ipuçları verdi:

"Dusan Vlahovic'e Fiorentina tarihinin en yüksek maaşını teklif ettik. Aynı teklifi defalarca yaptık ama hem kendisi hem de menajeri bunu kabul etmeyeceğini anlamamızı sağladı. Teklif hala masada ve değişmeyecek ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz"

Vlahovic çok formda

41 maçta attığı 32 golle 2021'de Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol atan ikinci forvet olan Vlahovic, Floransa ekibinde yılda 800 bin euro kazanıyor. Yılda 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini reddeden Vlahovic'in adı çok sayıda Avrupa deviyle anılıyor.

Bu sezona da oldukça iyi başlayan 21 yaşındaki yıldız Serie A'da forma giydiği 17 maçta 15 gol atarken, oynadığı son beş lig maçına yedi golle damgasını vurdu.

Ikone'yi açıkladı

Öte yandan Lille foramsı giyen Jonathan Ikone'yi transfer etmek istediklerini de doğrulayan Barone, "Ikone'yi takip ediyoruz ve onu beğeniyoruz. Oyun tarzımız için ideal bir oyuncu" dedi. Ikone'nin bu açıklamaların ardından ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olması bekleniyor.

Daha fazla okuma