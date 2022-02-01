Fiorentina Başkanı Commisso'dan Juventus'a transfer olan Vlahovic'e sert sözler: "Bir selam bile vermedi"

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, Dusan Vlahovic ve menajerlerinin yanı sıra Juventus ve kendisine hakaret eden taraftarlara sert açıklamalarda bulundu.

Sırp forvet, yaz aylarında yeni bir sözleşme teklifini reddetti ve durum kötüleşti. Sonunda 75 milyon € artı bonuslar karşılığında Juve'ye transfer oldu ancak bu zamana kadar durum her geçen gün kötüye gitmişti.

Bu, Arsenal'den gelen daha kazançlı tekliflerin yanı sıra Tottenham Hotspur, Manchester City ve Atletico Madrid'in de tekliflerini reddetmeyi içeriyordu.

Fiorentina Başkanı ne söyledi?

Commisso, Fiorentina internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kabul edemediğim sözler de dahil olmak üzere aldığım eleştirilerden dolayı çok hayal kırıklığına uğradım" dedi.

“Durup düşünmeliyim. Değerlerimin ne olduğunu davranışlarımla ve hepimizin Fiorentina için neler yaptığını gösterdiğimi düşündüm. Son günlerde aldığım terbiyesizlikler ve hakaretler kabul edilemez.

“Çok hayal kırıklığına uğradım ve vermem gereken kararlar hakkında dikkatlice düşünmem gerekiyor. Kasım ayında doktorlar bana, iyi olmadığım için İtalya'ya seyahat etmemem gerektiğini söylediler, ama ben katkımı sağlamak ve Dusan ile menajerlerinin mantıklı düşünmesine yardımcı olmak için bunu yaptım. Onu son gördüğümde bir merhaba bile demedi.”

Commisso, Vlahovic transferinin zaman çizelgesini gözden geçirdi ve menajerlerinin aniden sezon başına 4 milyon euroluk net anlaşmayı kabul etmekten 8 milyon euro talep etmeye geçtiğini belirtti.

"Zaten bir takımla bir anlaşma yapacaktı, biliniyordu. Her teklife hayır dedi. İngiltere'ye defalarca gittim, her seferinde hayır dedi.

“Vlahovic, sözleşmesi bitene kadar (Haziran 2023,) kalmak ve Fiorentina'yı mahvetmek istedi. Menajerleri, transfer ücretinde yüzde 10'luk bir kesinti ve bir sonraki hamlesini müzakere etmek için özel haklar istedi. Bizden para kazanmak istediler, bu yüzden onu şimdi satmak mükemmel bir operasyondu.”

Commisso, Vlahovic'in temsilcilerini tartışırken kesinlikle geri adım atmadı ve bir yıl önce Juventus ile perde arkasından bağlantıların olduğunu öne sürdü.

“Menajerleri ikiyüzlü ve yalancıydı. Kasım ayında iyi bir görüşme yaptık, sözleşmeyi imzaladıktan sonraki sabah için olumlu bir yanıt bekliyordum, bunun yerine iki katı istedi.

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